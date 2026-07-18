LITIGA CON LA VICINA E LA MINACCIA CON UNA ZAPPA





È interminabile la guerra che vede opposti due vicini di casa, un uomo e una donna, di 53 e 50 anni, che da anni si scambiano denunce e minacce. L’ultima lite, è finita quasi a colpi di zappa. La donna sostiene che, durante un acceso diverbio avvenuto nei giorni scorsi, il vicino l'avrebbe prima insultata, poi ripresa con il cellulare e infine intimidita impugnando appunto una zappa. Spaventata dall'evolversi della situazione, avrebbe trovato riparo all'interno della propria automobile, contattando il numero unico di emergenza 112. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, gli agenti del Commissariato hanno quindi sequestrato due zappe e altri utensili agricoli appartenenti al vicino, finito nuovamente sotto indagine. L’uomo, respinge ogni accusa e ha consegnato agli inquirenti alcuni video che, a suo dire, dimostrerebbero come stesse semplicemente utilizzando la zappa per ripulire un canale di irrigazione ostruito e non per minacciare la vicina.