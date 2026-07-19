IL LIBRO | QUELLA GRANDISSIMA Z....A DELLA MAESTRA

Ferite che il tempo non cancella. Restano silenziose, nascoste tra i ricordi dell'infanzia, e riaffiorano ogni volta che una parola, uno sguardo o un'aula scolastica riportano indietro la memoria. È da questo dolore antico che nasce Quella grandissima Z....A della maestra, il libro di Davide Giancola, una testimonianza che colpisce prima ancora di essere letta, grazie a un titolo provocatorio che non cerca lo scandalo, ma vuole dare voce a un bambino che, per troppo tempo, è rimasto in silenzio. Dietro quelle pagine non c'è soltanto il racconto di un rapporto difficile con una maestra. C'è la storia di un bambino che, giorno dopo giorno, ha smesso di credere in sé stesso. Un bambino che si è sentito sbagliato proprio davanti alla persona che avrebbe dovuto incoraggiarlo, proteggerlo e accompagnarlo nella scoperta del mondo. L'autore racconta il peso delle parole, quelle che spesso gli adulti pronunciano senza immaginare quanto possano diventare macigni nell'anima di un bambino. Parole che non finiscono con il suono della campanella, ma continuano ad accompagnare chi le riceve per anni, talvolta per tutta la vita. Eppure questo libro non è un atto d'accusa. È qualcosa di molto più forte. È il racconto di una rinascita. Davide Giancola prende per mano quel bambino ferito e lo accompagna fino all'età adulta. Lo guarda negli occhi, gli restituisce dignità e gli dimostra che nessuna etichetta ricevuta durante l'infanzia può decidere il destino di una persona. Il dolore diventa determinazione, la paura lascia spazio al coraggio, le lacrime si trasformano nella forza di costruire una vita diversa, fino a diventare un professionista affermato e, soprattutto, un uomo consapevole del proprio valore. La grande forza del libro è proprio questa: non chiede compassione, ma invita a riflettere. Ricorda che ogni insegnante può cambiare il futuro di un alunno, con una carezza o con una parola sbagliata. E ricorda, allo stesso tempo, che nessuna ferita è così profonda da impedire a una persona di rialzarsi. La lettura emoziona perché è autentica. Non ci sono eroi, non ci sono colpi di scena costruiti. C'è la vita vera, quella di un bambino che ha conosciuto il dolore dell'incomprensione e quella di un adulto che ha scelto di non restare prigioniero del proprio passato. Forse il titolo farà discutere. Forse qualcuno lo giudicherà eccessivo. Ma, arrivati all'ultima pagina, si comprende che quella provocazione è solo la porta d'ingresso di una storia molto più grande. Una storia che parla di scuola, di educazione, di responsabilità, ma soprattutto della straordinaria capacità dell'essere umano di trasformare le proprie ferite in forza. Perché, in fondo, questo libro lascia una certezza: gli incontri che non scegliamo possono cambiarci la vita. Ma siamo noi a decidere se lasciare che ci spezzino o se trasformarli nel punto da cui ricominciare.





DAVIDE GIANCOLA nasce a San Remo (IM) il 21/01/1985; nel 1992 all'età di 7 anni si trasferisce in Abruzzo in provincia di Tera-

mo con la sua famiglia.

Ex

militare dell'esercito Italiano, diplomato all'ITI in elettronica e telecomunicazioni oggi è un tecnico biomedicale e fondatore del duo musicale "FraKasso Sound

Project"