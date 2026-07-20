IL TERAMESE - 426



E niente: non è degrado, non è incuria e nemmeno mancata manutenzione. L'unica spiegazione plausibile è che in via Pannella sia partita una prestigiosa campagna di scavi archeologici. Le buche, ormai di ogni forma e profondità, sembrano infatti seguire un preciso disegno scientifico. C'è quella circolare, perfetta per studiare il periodo romano; quella allungata, ideale per ipotizzare un'antica via consolare; e quella così profonda da far pensare che, con un altro paio di piogge, possa riportare alla luce direttamente un mammut. Gli automobilisti, inconsapevoli collaboratori della ricerca, ogni giorno eseguono slalom degni di una gara olimpica, mentre sospensioni, cerchi e pneumatici vengono gentilmente sacrificati in nome della cultura. L'obiettivo degli studiosi, secondo indiscrezioni, sarebbe uno solo: ritrovare il leggendario strato di asfalto nuovo, del quale gli abitanti conservano ormai solo racconti tramandati oralmente. Qualcuno sostiene di averlo visto anni fa, ma manca qualsiasi prova fotografica. Nel frattempo, la strada continua a offrire emozioni forti. Chi la percorre non guida: affronta un percorso avventura. E quando piove, il livello sale ulteriormente, con laghetti artificiali che trasformano ogni buca in una misteriosa sorpresa. È tutto molto bello.