GRAVE BIMBO DI 7 ANNI INVESTITO DA UN'AUTO

È stato investito da un'auto e ha riportato un grave trauma cranico un bambino di 7 anni travolto in via Bafile ad Alba Adriatica Le sue condizioni hanno richiesto l'immediato intervento dei sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto prima di disporne il trasferimento in codice rosso all'ospedale Mazzini di Teramo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'automedica di Giulianova e un'ambulanza dell'ospedale di Sant'Omero, che hanno prestato le prime cure al bambino e organizzato il rapido trasporto verso il nosocomio teramano. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze in cui si è verificato l'incidente.