AGGREDISCE UN AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE IN CENTRO: E PRENDE A TESTATE UN’AUTO, ARRESTATO UN 25ENNE

Senza nessun motivo, ha iniziato a rivolgere frasi offensive nei confronti di un agente della polizia locale, in servizio. Poi, quando gli è stato chiesto di esibire un documento di identità, la situazione è rapidamente degenerata: il giovane si è scagliato contro il vigile colpendolo con calci e pugni. Protagonista della vicenda, che ha avuto per teatro il centro di Pescara, è stato un 25enne residente nell’Avezzanese, che era in evidente stato di alterazione. Sul posto è intervenuto immediatamente il collega dell'agente aggredito, seguito da altre pattuglie della polizia locale e dagli equipaggi della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che sono riusciti a immobilizzare il 25enne solo dopo una lunga colluttazione. La sua condotta violenta è proseguita anche una volta accompagnato negli uffici del comando. Qui avrebbe tentato di colpire altri operatori e avrebbe danneggiato un'auto della Polizia di Stato, colpendola con una testata, quindi è stato trasferito negli uffici della Questura, dove è stato arrestato e trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo. Nei confronti del 25enne sono state contestate, a vario titolo, le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento



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