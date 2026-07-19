TOMBOLA TERAMANA IN DONO A ENRICO MELOZZI: UN OMAGGIO ALLE RADICI DEL TERRITORIO

Un simbolo della tradizione teramana nelle mani di uno dei principali interpreti della cultura popolare abruzzese contemporanea. Al termine delle prove de La Notte dei Serpenti, nella suggestiva cornice di piazza Martiri della Libertà, ieri sera Enrico Melozzi ha ricevuto in dono la Tombola Teramana, in occasione di un momento che ha voluto celebrare il valore delle radici e dell'identità locale. Alla consegna hanno preso parte il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto e la consigliera delegata agli eventi Deborah Fantozzi, oltre a Elso Simone Serpentini e Roppoppò, che hanno voluto rendere omaggio al direttore artistico della manifestazione con un oggetto fortemente rappresentativo della cultura cittadina. La Tombola Teramana, ideata proprio dallo storico Elso Simone Serpentini e realizzata da Lisciani Giochi, è interamente scritta in dialetto teramano. Ogni numero è legato a un'espressione, un antico mestiere, un attrezzo della tradizione contadina o un modo di dire che racconta la storia e il vissuto del territorio. Ad arricchire il progetto è stato anche il contributo del cantastorie Roppoppò, che ha affiancato ai numeri della tombola le sue celebri strofe in dialetto, trasformando il gioco in un vero e proprio viaggio nella memoria popolare. La consegna del dono assume un significato particolare proprio nel contesto de La Notte dei Serpenti, il grande evento ideato e diretto da Melozzi che sta riportando al centro dell'attenzione il patrimonio musicale, linguistico e culturale dell'Abruzzo. L'omaggio vuole infatti rappresentare l'incontro ideale tra due iniziative accomunate dallo stesso obiettivo: preservare e tramandare il patrimonio identitario della regione. «Un gesto simbolico che ribadisce come dialetto, musica, tradizioni e memoria collettiva continuino a essere elementi fondamentali per raccontare la storia dell'Abruzzo e delle sue comunità - ha commentato la consigliera Fantozzi- mantenendo vivo il legame tra passato e nuove generazioni».