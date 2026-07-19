TROVA UN'ORSA NEL PORTICATO CHE MANGIA LE CROCCHETTE DEL CANE

L'ultima visita dell'orsa Petra è avvenuta direttamente nel porticato dell'abitazione, dove il plantigrado è riuscito a trovare e divorare tutte le crocchette del cane conservate all'interno di un armadio in plastica. Un episodio che ha spinto il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise a intervenire rapidamente, installando una recinzione perimetrale per proteggere la casa. La vicenda è accaduta a Vallemora, nel territorio di Lecce nei Marsi, dove la proprietaria dell'abitazione, Pasquina Di Cosmo, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. «Ora posso tornare a dormire tranquilla», ha commentato dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza. La donna ha voluto ringraziare il sindaco Augusto Barile, che si è attivato per accelerare l'intervento, e il personale del Parco, intervenuto in tempi rapidi per realizzare la protezione attorno all'abitazione. Per la residente non si tratta della prima esperienza con l'orsa Petra. L'animale, infatti, frequenta da tempo la zona e in passato era già entrato nel giardino della stessa casa, tanto che proprio lì era stato applicato il radiocollare utilizzato per monitorarne gli spostamenti. Con la nuova recinzione perimetrale installata dagli addetti del Parco, l'accesso dell'orsa all'area dell'abitazione dovrebbe ora essere impedito, mettendo fine alle incursioni che avevano trasformato la casa in una tappa abituale delle sue esplorazioni.





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