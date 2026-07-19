VANDALI CONTRO DUEMILA ANNI DI STORIA: STACCATI MATTONI DALLE MURA ROMANE

Un gesto tanto stupido quanto grave. Qualcuno, probabilmente per un insensato passatempo, ha divelto alcuni mattoni dalle antiche murature dell'area archeologica del Teatro e dell'Anfiteatro romano di Teramo, danneggiando un patrimonio che ha attraversato quasi due millenni di storia e che ancora oggi rappresenta uno dei simboli più importanti della città. Il complesso archeologico, risalente all'epoca romana, è infatti uno dei beni culturali più preziosi del territorio e da anni è al centro di un lungo percorso di recupero e valorizzazione. Il danneggiamento lascia l'amaro in bocca. Quelle mura hanno resistito al trascorrere dei secoli, a guerre, terremoti e trasformazioni urbane, ma hanno dovuto cedere all'inciviltà di chi, per pochi istanti di inutile divertimento, ha pensato bene di strappare pezzi di storia. Ogni mattone rimosso non rappresenta soltanto un danno materiale, ma una ferita inferta alla memoria collettiva della città.