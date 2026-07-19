CENTRALINA IN FIAMME, BLACKOUT PER HOTEL, STABILIMENTO BALNEARE E PALAZZI

Momenti di tensione ieri sera a Silvi per il guasto a una centralina elettrica che ha provocato un blackout in una parte della città, lasciando senza corrente diverse attività e abitazioni. Secondo le prime informazioni, il malfunzionamento avrebbe interessato una cabina elettrica con il concreto rischio di un principio d'incendio. L'episodio ha reso necessario l'intervento dei tecnici per mettere in sicurezza l'impianto e ripristinare l'alimentazione. Tra le strutture rimaste senza energia elettrica figurano l'Hotel Parco delle Rose, lo stabilimento balneare La Perla e almeno un paio di palazzi della zona, con inevitabili disagi per clienti, residenti e operatori turistici, soprattutto in una giornata di piena stagione estiva. I tecnici hanno lavorato per individuare l'origine del guasto e procedere alla sostituzione della centralina danneggiata, così da riportare gradualmente la situazione alla normalità.