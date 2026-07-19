ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO IL PREMIO SPECIALE GIUSEPPE ZILLI

L’Università degli Studi di Teramo è stata insignita del Premio speciale Giuseppe Zilli, un riconoscimento all’impegno dell’Ateneo a favore del territorio e della promozione della cultura e della formazione. A ricevere il premio è stato il Magnifico Rettore, Christian Corsi, nel corso della cerimonia conclusiva che si è tenuta ieri nell’Eremo dell’Annunziata a Fano Adriano. La giuria, presieduta da Lucio Caracciolo, direttore di “Limes”, ha assegnato il riconoscimento all’Ateneo «per l’impegno nella formazione quale strumento di emancipazione e uguaglianza, per la capacità di generare un nuovo modello di cittadinanza responsabile e crescita condivisa con il territorio, attraverso la costante valorizzazione della sua missione sociale e la promozione della cultura».

Il Rettore ha espresso il ringraziamento ufficiale da parte dell’intera comunità universitaria. «Siamo orgogliosi - ha commentato - di ricevere un premio che porta il nome di don Giuseppe Zilli che ha incarnato con rara dedizione l’ideale di un giornalismo rigoroso e lungimirante, interpretato come una vera missione civile votata al servizio della verità e della persona. Il suo esempio ci ricorda come l’informazione libera, al pari della cultura e della formazione, sia un pilastro fondamentale su cui edificare l’emancipazione sociale e l’uguaglianza. A questa stessa idea di responsabilità e di servizio ci ispiriamo quotidianamente come Ateneo nell’attuare la nostra missione formativa e culturale. Accogliere questo premio nel cuore delle nostre aree interne è ulteriore elemento di orgoglio, questo territorio custodisce un patrimonio storico e umano inestimabile capace di esprimere modelli di sviluppo sostenibile. Ringrazio i promotori del premio e confermo la volontà dell’università di continuare a lavorare a stretto contatto con queste comunità, per una crescita collettiva che valorizzi ogni risorsa del nostro territorio».