L’Università degli Studi di Teramo è stata insignita del Premio speciale Giuseppe Zilli, un riconoscimento all’impegno dell’Ateneo a favore del territorio e della promozione della cultura e della formazione. A ricevere il premio è stato il Magnifico Rettore, Christian Corsi, nel corso della cerimonia conclusiva che si è tenuta ieri nell’Eremo dell’Annunziata a Fano Adriano. La giuria, presieduta da Lucio Caracciolo, direttore di “Limes”, ha assegnato il riconoscimento all’Ateneo «per l’impegno nella formazione quale strumento di emancipazione e uguaglianza, per la capacità di generare un nuovo modello di cittadinanza responsabile e crescita condivisa con il territorio, attraverso la costante valorizzazione della sua missione sociale e la promozione della cultura».
Il Rettore ha espresso il ringraziamento ufficiale da parte dell’intera comunità universitaria. «Siamo orgogliosi - ha commentato - di ricevere un premio che porta il nome di don Giuseppe Zilli che ha incarnato con rara dedizione l’ideale di un giornalismo rigoroso e lungimirante, interpretato come una vera missione civile votata al servizio della verità e della persona. Il suo esempio ci ricorda come l’informazione libera, al pari della cultura e della formazione, sia un pilastro fondamentale su cui edificare l’emancipazione sociale e l’uguaglianza. A questa stessa idea di responsabilità e di servizio ci ispiriamo quotidianamente come Ateneo nell’attuare la nostra missione formativa e culturale. Accogliere questo premio nel cuore delle nostre aree interne è ulteriore elemento di orgoglio, questo territorio custodisce un patrimonio storico e umano inestimabile capace di esprimere modelli di sviluppo sostenibile. Ringrazio i promotori del premio e confermo la volontà dell’università di continuare a lavorare a stretto contatto con queste comunità, per una crescita collettiva che valorizzi ogni risorsa del nostro territorio».
ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO IL PREMIO SPECIALE GIUSEPPE ZILLI
L’Università degli Studi di Teramo è stata insignita del Premio speciale Giuseppe Zilli, un riconoscimento all’impegno dell’Ateneo a favore del territorio e della promozione della cultura e della formazione. A ricevere il premio è stato il Magnifico Rettore, Christian Corsi, nel corso della cerimonia conclusiva che si è tenuta ieri nell’Eremo dell’Annunziata a Fano Adriano. La giuria, presieduta da Lucio Caracciolo, direttore di “Limes”, ha assegnato il riconoscimento all’Ateneo «per l’impegno nella formazione quale strumento di emancipazione e uguaglianza, per la capacità di generare un nuovo modello di cittadinanza responsabile e crescita condivisa con il territorio, attraverso la costante valorizzazione della sua missione sociale e la promozione della cultura».