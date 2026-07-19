ABRUZZO INSIEME: «L'IZS DI TERAMO NON SI TOCCA, IL SILENZIO DEL CENTRODESTRA METTE A RISCHIO UN'ECCELLENZA ABRUZZESE»

Le notizie che arrivano dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" sono estremamente preoccupanti. I tagli ai finanziamenti destinati alla ricerca sanitaria pubblica rischiano di compromettere la stabilizzazione del personale, penalizzare i ricercatori e indebolire una delle più importanti eccellenze scientifiche del nostro territorio. Una situazione gravissima, denunciata dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori, che non può lasciare indifferenti.

Ancora più grave è il silenzio della Regione Abruzzo e dei parlamentari di centrodestra eletti nel nostro territorio. Di fronte a una decisione del Ministero della Salute che colpisce direttamente un patrimonio scientifico riconosciuto a livello nazionale e internazionale, ci saremmo aspettati una presa di posizione immediata, forte e autorevole. Invece, fino ad oggi, tutto tace.

La Giunta regionale guidata da Marco Marsilio ha il dovere politico e istituzionale di difendere gli interessi dell'Abruzzo. Non è accettabile assistere passivamente a scelte che mettono a rischio posti di lavoro qualificati, competenze costruite in anni di ricerca e un presidio fondamentale per la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria.

Altrettanto forte è la responsabilità dei parlamentari abruzzesi della maggioranza di governo. Essere rappresentanti del territorio significa far sentire la propria voce quando sono in gioco il futuro della ricerca pubblica e gli interessi dell'Abruzzo. Non basta rivendicare i risultati del Governo quando fanno comodo: occorre assumersi la responsabilità di intervenire anche quando le decisioni penalizzano il nostro territorio.

L'Istituto Zooprofilattico di Teramo non è soltanto un centro di ricerca. È un patrimonio pubblico costruito con il lavoro di centinaia di professionisti e rappresenta un punto di riferimento nazionale nella ricerca scientifica e nella prevenzione sanitaria. Indebolirlo significa impoverire l'Abruzzo e compromettere opportunità di sviluppo, innovazione e occupazione qualificata.

Abruzzo Insieme esprime piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell'IZS e sostiene le iniziative di mobilitazione avviate per chiedere il ripristino delle risorse e la tutela del personale. Allo stesso tempo chiediamo alla Regione Abruzzo di convocare con urgenza un tavolo istituzionale e ai parlamentari abruzzesi di attivarsi immediatamente presso il Ministero della Salute affinché vengano ritirate le misure che stanno mettendo in ginocchio la ricerca pubblica.

L'Abruzzo non può permettersi di perdere una delle sue eccellenze più prestigiose nell'indifferenza generale. Su questa vicenda ognuno sarà chiamato ad assumersi le proprie responsabilità.