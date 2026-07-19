VIDEO / AUTO AVVOLTA DALLE FIAMME AI PRATI DI TIVO, VIGILI DEL FUOCO IN ARRIVO

Auto in fiamme adesso lungo la strada dei Prati Bassi, ai Prati di Tivo. L'incendio si è sviluppato pochi minuti fa, mentre il mezzo si trovava sulla carreggiata. Le cause del rogo sono al momento sconosciute, anche se tra le ipotesi non viene escluso che le temperature particolarmente elevate registrate in queste ore possano aver contribuito a innescare un guasto meccanico o elettrico. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali sulle origini dell'incendio. Sul posto sono in arrivo i vigili del fuoco, che provvederanno a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area, evitando che il fuoco possa propagarsi alla vegetazione circostante, particolarmente esposta a causa del caldo e della siccità. Non risultano, al momento, notizie di persone ferite. L'incendio sarebbe partito dal fondo dell'auto, come avrebbe rilevato il proprietario, vedendo il fumo sprigionarsi, ma fino a quel momento nessuna avvisaglia.