NOEMI CADE DAL PALCO DURANTE IL CONCERTO, RICOVERATA PER TRAUMA CRANICO

È caduta dal palco, mentre si esibiva davanti al numeroso pubblico accorso in piazzale Cristoforo Colombo per uno degli eventi più attesi dell'estate di San Salvo. Noemi, aveva appena cantato il

brano Briciole e si era avvicinata al bordo del palco per salutare e coinvolgere gli spettatori quando avrebbe perso l'equilibrio, cadendo e riportando un trauma alla testa.

L'intervento dei soccorritori è stato immediato. Il personale del 118 ha raggiunto il palco in pochi istanti, prestando le prime cure prima di accompagnare la cantante all'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto, dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute. Tra le ipotesi circolate nelle ore successive all'incidente vi sarebbe anche un possibile trauma al naso, ma si tratta di indiscrezioni che attendono conferma.

L'accaduto ha inevitabilmente portato all'interruzione definitiva dello spettacolo, tra la preoccupazione dei presenti. Il live rientrava nel programma degli appuntamenti estivi promossi dal Comune di San Salvo e aveva richiamato un pubblico molto numeroso.