IL CASO / DONNA INCINTA DENUNCIA AGGRESSIONE SULLA SPIAGGIA

È un episodio tutto da chiarire, quello che sta sera ha visto una donna incinta aggredita all'interno sulla spiaggia di Giulianova. Si tratta di una vicenda ancora piena di lati oscuri: alcuni passanti avrebbero udito grida provenire da una cabina e avrebbero immediatamente allertato i soccorsi.

Sul luogo dell'episodio sono intervenuti un'ambulanza del 118 di Giulianova, i Carabinieri e una pattuglia della Guardia di Finanza. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le motivazioni della presunta aggressione e le circostanze in cui si è verificata restano al momento da chiarire.