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IL CASO / DONNA INCINTA DENUNCIA AGGRESSIONE SULLA SPIAGGIA

PertuiÈ un episodio tutto da chiarire, quello che sta sera ha visto una donna incinta  aggredita all'interno sulla spiaggia di Giulianova. Si tratta di una vicenda ancora piena di lati oscuri: alcuni passanti  avrebbero udito grida provenire da una cabina  e avrebbero immediatamente allertato i soccorsi.

Sul luogo dell'episodio sono intervenuti un'ambulanza del 118 di Giulianova, i Carabinieri e una pattuglia della Guardia di Finanza. La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario, mentre i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Le motivazioni della presunta aggressione e le circostanze in cui si è verificata restano al momento da chiarire.