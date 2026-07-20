ALLARME SUL TRENO, EVACUATO IL CONVOGLIO A TORTORETO: NEI GUAI UN PASSEGGERO

E' bastato il vapore di una sigaretta elettronica per bloccare un treno regionale e far scattare le procedure di emergenza. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a bordo del convoglio Pescara-Ancona, dove il sistema antincendio si è attivato improvvisamente, costringendo il macchinista a fermarsi nella stazione di Tortoreto Lido. I passeggeri sono stati fatti scendere dal treno per consentire le verifiche di sicurezza, mentre il personale ha accertato che l'allarme era stato provocato dal vapore emesso da una sigaretta elettronica e non da un incendio. L'interruzione della corsa ha causato inevitabili ritardi e disagi ai numerosi viaggiatori presenti a bordo, tra pendolari e turisti, che hanno dovuto attendere il completamento dei controlli prima di poter proseguire il viaggio, in parte anche su un altro convoglio. Il passeggero ritenuto responsabile è stato identificato. Per lui potrebbero scattare una sanzione per la violazione del divieto di fumo sui treni e una denuncia per l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, alla luce del blocco del convoglio e dell'evacuazione della carrozza.