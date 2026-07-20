PAURA IN OSPEDALE, PRINCIPIO D'INCENDIO: EVACUATI ALCUNI PAZIENTI

L'odore acre del fumo ha invaso il piano e fatto scattare immediatamente il piano di emergenza del Policlinico di Chieti. Un principio d'incendio sviluppatosi nella tarda mattinata di ieri al nono livello della struttura ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e, in via precauzionale, il trasferimento di una dozzina di pazienti ricoverati nell'Osservazione Breve. L'allarme è stato lanciato da un addetto che ha notato le fiamme in un corridoio di servizio adiacente all'ambulatorio Accessi Vascolari. Sul posto sono intervenute rapidamente due squadre dei vigili del fuoco con autobotte e autoscala, riuscendo a domare il rogo prima che potesse propagarsi. Per garantire la sicurezza dei degenti, la direzione sanitaria ha disposto lo spostamento temporaneo dei pazienti nel Pronto soccorso e in altri locali dell'ospedale. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L'incendio ha annerito le pareti del corridoio interessato e danneggiato una finestra dalla quale è fuoriuscito il fumo. I danni sono ancora in fase di valutazione. Le cause del rogo sono al vaglio. L'ipotesi principale è quella di un surriscaldamento di un condizionatore a parete, ma non viene esclusa neppure la possibilità che le fiamme siano state provocate da un mozzicone di sigaretta acceso. Se quest'ultima eventualità dovesse essere confermata, la Asl ha annunciato provvedimenti nei confronti dei responsabili e un ulteriore rafforzamento dei controlli sul rispetto del divieto di fumo all'interno dell'ospedale.