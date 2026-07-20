AMORE SENZA ETÀ: IN VENT'ANNI QUADRUPLICANO LE NOZZE TRA GLI OVER 65

Mentre i matrimoni continuano a diminuire tra i più giovani, cresce il numero delle coppie che decidono di sposarsi dopo i 65 anni. Secondo gli ultimi dati del Censis, tra il 2004 e il 2024 le nozze con almeno uno sposo over 65 sono passate da 3.058 a 10.043, con un incremento del 228,4%. Ancora più marcata la crescita dei matrimoni tra due ultrasessantacinquenni, aumentati del 433,7%, da 508 a 2.711. Il fenomeno si inserisce in un contesto opposto a quello delle nuove generazioni. Nel 2024 i matrimoni complessivi in Italia sono diminuiti del 5,9%, mentre la natalità continua a registrare un costante calo. Per molti senior il matrimonio non rappresenta soltanto una scelta pratica, ma la volontà di costruire nuovi progetti di vita. L'allungamento dell'aspettativa di vita e il miglioramento delle condizioni di salute fanno sì che sempre più persone considerino i 65 anni non come l'inizio della vecchiaia, ma come una fase ancora ricca di opportunità. L'amore, la compagnia e il desiderio di condividere il futuro restano infatti elementi fondamentali anche nella terza età, confermando come la longevità stia cambiando profondamente il modo di vivere le relazioni affettive.