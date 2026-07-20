REVOCATE TUTTE LE RESTRIZIONI DOPO L'INCENDIO ALLA LAZZARONI

A quasi tre settimane dal vasto incendio che ha colpito il magazzino della Lazzaroni nell'area industriale di Colledara, decadono tutte le misure precauzionali adottate per tutelare la salute pubblica. Il sindaco Manuele Tiberii ha infatti firmato la revoca completa dell'ordinanza emessa nei giorni successivi al rogo, sulla base delle indicazioni trasmesse dalla Asl di Teramo. Cadono quindi gli ultimi divieti rimasti in vigore, compresi quelli relativi alla raccolta e al consumo di prodotti agricoli e al ricovero degli animali da cortile e da allevamento. Il primo cittadino invita comunque i residenti a lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo, come semplice misura di prudenza. Nei giorni immediatamente successivi all'incendio del 3 luglio erano state introdotte limitazioni alla circolazione e alle attività nell'area circostante lo stabilimento, successivamente alleggerite con la riapertura della zona e delle attività economiche. Resta invece aperta la questione del fumo che continua a fuoriuscire dall'edificio danneggiato, segnalato da diversi residenti. Il sindaco spiega che la situazione è complessa a causa del rischio di crolli, che impedisce interventi diretti all'interno della struttura, ma rassicura sul fatto che, secondo le valutazioni della Asl, non sussistono rischi per la salute della popolazione. Tiberii ha infine ringraziato i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati durante tutta la gestione dell'emergenza.