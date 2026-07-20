STAZIONE DI GIULIANOVA, BAR CHIUDE PER PAURA DELLE RISSE: «COSÌ NON SI PUÒ LAVORARE»

Ha preferito abbassare la serranda piuttosto che mettere a rischio dipendenti e clienti. È la scelta compiuta ieri pomeriggio dal titolare di un bar che si affaccia sul piazzale della stazione ferroviaria di Giulianova, esasperato dai continui episodi di violenza che, soprattutto nelle domeniche estive, si verificano nella zona. Non è la prima volta che accade: anche la scorsa estate l'esercente aveva deciso di non aprire nelle ore considerate più critiche. Una decisione dettata, spiega, dal timore che le frequenti risse possano degenerare, trasformando il piazzale in un luogo insicuro per chi lavora e per i numerosi turisti e pendolari in transito. Secondo il commerciante, le tensioni esploderebbero puntualmente nel tardo pomeriggio, con gruppi di persone che si ritrovano nell'area della stazione e che finiscono spesso per affrontarsi, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La chiusura di un'attività commerciale per motivi di sicurezza rappresenta un segnale che riaccende il dibattito sul degrado del piazzale ferroviario. L'appello è quello di un maggiore presidio del territorio e di un confronto tra amministrazione comunale, Prefettura e forze dell'ordine per individuare soluzioni efficaci in vista del pieno della stagione turistica. Per il titolare, senza interventi concreti, diventa sempre più difficile garantire condizioni di sicurezza a chi ogni giorno lavora nella zona.