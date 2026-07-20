PADRE DANIELE DI SIPIO LASCIA L'AQUILA: DA SETTEMBRE SARÀ RETTORE DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DI TERAMO

Dopo nove anni alla guida della Basilica di San Bernardino all'Aquila, padre Daniele Di Sipio si prepara a iniziare una nuova esperienza pastorale. Dal 1° settembre il religioso francescano assumerà infatti l'incarico di rettore del Santuario della Madonna delle Grazie di Teramo, nell'ambito dei periodici avvicendamenti disposti dall'Ordine. Originario di Orsogna, padre Di Sipio era tornato all'Aquila nel 2017, due anni dopo la riapertura della Basilica restaurata in seguito al terremoto, con l'obiettivo di ricostruire la comunità attorno a uno dei luoghi simbolo della città. Nel corso del suo mandato ha promosso il rilancio delle celebrazioni dedicate a San Bernardino, arricchendole con iniziative religiose, culturali e popolari. Tra queste la valorizzazione della partecipazione delle confraternite e dei sindaci alla festa del patrono, il recupero di antichi riti della Settimana Santa, l'organizzazione di convegni e della Fiera di San Bernardino. Negli anni è cresciuta anche la partecipazione dei fedeli e dei visitatori, con la Basilica tornata a essere un punto di riferimento spirituale e culturale per la città. Dal prossimo settembre padre Daniele porterà la sua esperienza a Teramo, dove guiderà il Santuario della Madonna delle Grazie raccogliendo il testimone nella storica chiesa mariana del capoluogo aprutino che sarà restitutia alla cittadinanza nella prima settimana di settembre.