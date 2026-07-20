GIOCHI SENZA FRONTIERE, PERSIA; “UN SUCCESSO ANNUNCIATO”



Si conferma, anche nell’edizione 2026, il trionfo di questa manifestazione dal carattere eccezionale per la sua originalità svoltasi ieri a Crognaleto, nella frazione di Nerito. Un’idea nuova e lungimirante, che nasce dalla volontà e determinazione di un gruppo di ragazze e ragazzi motivati da un unico interesse: la valorizzazione del territorio cui appartengono, da realizzare attraverso il gioco, ovvero la più potente forma di condivisione e partecipazione. Nulla è stato lasciato al caso: una pianificazione impeccabile e seria a partire dagli allestimenti, la logistica, le misure di sicurezza e assistenza, l’organizzazione e gestione dei giochi, l’accoglienza …. tutto è stato studiato nei minimi dettagli per garantire la buona riuscita dell’evento.

È stato un piacere vedere il paese di Nerito gremito di gente e ripopolato anche se solo per un giorno…io sono sempre positivo ed ottimista e mi piace pensare a questa immagine proiettata in un prossimo futuro.

È stato un piacere vedere tanta partecipazione dei Comuni, sintomo di un apprezzamento e desiderio di scoperta del nostro territorio da parte di tanti.

È stato soprattutto un piacere vedere all’opera l’intero tessuto sociale di una realtà, quale quella di Nerito, unita e coesa, animata da un innato senso di appartenenza e profondo spirito di collaborazione.

Ringrazio tutti: il Comitato Festa Nerito, nella persona del Presidente Arcaini Michele e di tutti i suoi componenti, i Sindaci dei tanti Comuni presenti e tutti i componenti delle squadre, …………………….

Ancora una volta il Comune di Crognaleto dimostra la propria forza, la tenacia e la competenza. Non a caso ad aggiudicarsi il primo e secondo posto sono state rispettivamente le squadre di San Giorgio e Senarica!

Crognaleto c’è, unita e coesa più che mai, e lo dimostra con i fatti, non con le parole…non c’è spazio per slogan e propagande sterili….Crognaleto ha una propria identità’, precisa e ben delineata…..non è e non potrà mai essere terra di conquista.”