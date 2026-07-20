CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI CARAPOLLO CHIUSO DAL 12 AL 18 AGOSTO: TERAMO AMBIENTE INVITA A PROGRAMMARE I CONFERIMENTI

Teramo Ambiente S.p.A. informa la cittadinanza e gli utenti dei Comuni serviti che il Centro di Raccolta Rifiuti (CRR) intercomunale situato in località Carapollo osserverà un periodo di chiusura temporanea da mercoledì 12 a martedì 18 agosto 2026 compresi. La sospensione del servizio si rende necessaria in concomitanza con la temporanea fermata estiva delle attività operative presso gli impianti di destinazione e conferimento finale dei rifiuti. Il Centro di Raccolta di Carapollo riprenderà la propria regolare attività a partire da mercoledì 19 agosto 2026, osservando i consueti orari di apertura al pubblico. Teramo Ambiente invita i cittadini e le attività produttive a prendere nota della variazione calendarizzata e a programmare il conferimento dei propri materiali tenendo conto delle giornate di chiusura indicate, evitando di abbandonare rifiuti all'esterno della struttura.



N.B. Ricordiamo che il Centro di Carapollo è aperto con i nuovi orari (dalle 12 alle 17): per chi guida un furgone o un Van nei giorni di martedì, giovedì e sabato con prenotazione obbligatoria (al numero verde 800/253230), per chi guida un'autovettura il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. L'accesso è consentito solo agli iscritti al Ruolo Tari dei Comuni convenzionati: ricordiamo di portare l'ultimo documento di riscossione ricevuto La società ringrazia la cittadinanza per la consueta e fattiva collaborazione.