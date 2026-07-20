DAL CANADA ALL'ABRUZZO: A OLTRE OTTANT'ANNI ATTRAVERSANO L'OCEANO PER LA NOTTE DEI SERPENTI

Ci sono distanze che si misurano in migliaia di chilometri e altre che, davanti alla forza dei ricordi, sembrano improvvisamente scomparire. È la storia di Remo e Antonio Di Giulio, due emigrati abruzzesi residenti a Montréal, in Canada, che hanno deciso di affrontare un lungo viaggio intercontinentale pur di essere presenti alla Notte dei Serpenti, in programma il 25 luglio a Pescara. Entrambi ultraottantenni e originari di Valle San Giovanni, hanno scelto di attraversare ancora una volta l'oceano richiamati da quel legame che non si è mai spezzato con la loro terra d'origine. Un viaggio impegnativo, affrontato con entusiasmo, che racconta quanto profonde possano essere le radici di chi, pur vivendo da decenni lontano dall'Italia, continua a custodire nel cuore l'Abruzzo. Ad accompagnarli non è soltanto la nostalgia, ma anche la grande stima nei confronti del maestro Enrico Melozzi, artefice di un progetto che ha restituito voce e orgoglio alla musica popolare abruzzese. Per Remo e Antonio partecipare alla Notte dei Serpenti significa ritrovare una parte della propria storia, ascoltare quei canti che li hanno accompagnati da ragazzi e che il tempo e la distanza non sono mai riusciti a cancellare. La loro presenza rappresenta una testimonianza autentica di quanto le tradizioni sappiano unire le persone ben oltre i confini geografici. Migliaia di chilometri separano Montréal da Valle San Giovanni, ma basta una melodia in dialetto, un coro, una fisarmonica perché quella distanza svanisca in un istante. La loro storia ricorda che l'emigrazione può allontanare le persone dalla propria terra, ma non riesce a portare via ciò che davvero conta: l'identità, i ricordi e l'amore per le proprie origini. E così, a più di ottant'anni, Remo e Antonio hanno scelto ancora una volta la strada più lunga, quella che attraversa un oceano, per tornare là dove il cuore non ha mai smesso di abitare