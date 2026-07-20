PARENTI SPACCIATORI ARRESTATI CON 20 GRAMMI DI COCAINA, ALTRE SEI PERSONE DENUNCIATE

Due persone, un uomo e una donna legati da vincoli di parentela e residenti a Giulianova, sono state raggiunte questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Teramo, su richiesta della Procura della Repubblica. Per uno dei due è stato disposto il carcere, mentre l'altro è stato posto agli arresti domiciliari. Entrambi sono gravemente indiziati, allo stato delle indagini, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Giulianova con il supporto dei militari del Nucleo Cinofili di Chieti, al termine di un'articolata attività investigativa avviata nell'ottobre scorso dal Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero gestito una fiorente attività di spaccio di cocaina, utilizzando come base operativa la propria abitazione. Nel corso delle indagini i militari hanno documentato numerose cessioni di droga e, attraverso specifiche attività di riscontro, hanno sequestrato complessivamente circa 20 grammi di cocaina. L'inchiesta ha inoltre portato alla denuncia a piede libero di altre quattro persone, anch'esse ritenute coinvolte, a vario titolo, nella medesima attività di spaccio. Altri due acquirenti sono stati denunciati per favoreggiamento personale dopo essersi mostrati reticenti nel fornire indicazioni sulla provenienza della sostanza stupefacente.