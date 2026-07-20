NOEMI DOPO LA CADUTA DAL PALCO: «GRANDE SPAVENTO, MA STO BENE». TOUR SOSPESO FINO AL 16 AGOSTO

Dopo la caduta dal palco avvenuta durante il concerto di ieri sera a San Salvo Marina, Noemi ha rassicurato i fan con un messaggio pubblicato sui social direttamente dal letto dell'ospedale di Vasto. La cantante ha spiegato di stare bene, pur dovendo osservare un periodo di riposo imposto dai medici. «Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore», ha scritto l'artista su Instagram, accompagnando il messaggio con una fotografia scattata durante il ricovero. L'incidente si è verificato mentre Noemi stava salutando il pubblico al termine di un brano. La cantante è caduta dal palco ed è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nel lungo messaggio rivolto ai suoi sostenitori, Noemi ha aggiunto con ironia: «Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista». Poi il rammarico per lo stop forzato: «Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi quattro settimane di riposo per recuperare». L'artista ha quindi ringraziato il pubblico per l'affetto ricevuto in queste ore: «Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura, non vi preoccupate! Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo!». Anche la produzione ha confermato lo stop temporaneo agli spettacoli. In una nota ufficiale è stato comunicato che il tour resterà sospeso e riprenderà dal 16 agosto, come indicato dai medici che hanno prescritto quattro settimane di riposo all'artista per consentirle un pieno recupero. Le informazioni sui concerti interessati dalle modifiche al calendario saranno rese note entro le prossime 48 ore.



Foto ANSA