AUTISTA TUA LASCIATO PER SEI ORE SOTTO AL SOLE CON IL PULLMAN FUORIUSO



Un'intera giornata di lavoro trasformata in un'odissea a causa di un guasto al mezzo e di un'assistenza arrivata con molte ore di ritardo. È quanto denuncia la Filt Cgil di Pescara, che punta il dito contro la gestione dell'episodio e, più in generale, contro l'organizzazione del servizio da parte di Tua. Secondo quanto riferito dal sindacato, un autobus impegnato sulla tratta tra Pescara e Penne si è fermato per un'avaria a Loreto Aprutino. Dopo la segnalazione alla centrale operativa, il conducente avrebbe dovuto attendere per sei ore l'arrivo dei soccorsi tecnici, rimanendo sul posto fino al pomeriggio inoltrato in una giornata caratterizzata da temperature elevate. Sempre secondo la ricostruzione sindacale, durante l'attesa il lavoratore non avrebbe ricevuto un adeguato supporto logistico e avrebbe trovato ristoro soltanto grazie alla disponibilità di alcuni cittadini della zona. Una volta riparato il mezzo, inoltre, non sarebbe stato predisposto un immediato rientro al deposito, costringendo l'autista ad attendere ancora prima di poter tornare a Pescara come passeggero su un altro autobus aziendale, terminando il servizio soltanto in serata dopo un turno iniziato all'alba. In tutto, quattordici ore. Per la Filt Cgil, l'episodio rappresenta il sintomo di criticità organizzative più ampie. Il sindacato denuncia infatti la carenza di personale, l'assenza di mezzi di riserva, i turni frequentemente scoperti e il ricorso costante al lavoro straordinario, sostenendo che l'organico andrebbe rafforzato soprattutto nelle aree dove gli autisti sono più carenti, anche alla luce dell'attivazione di nuovi servizi. La sigla sindacale chiede infine all'azienda un cambio di rotta, con maggiori investimenti sul personale e una diversa organizzazione del lavoro, affinché situazioni simili non si ripetano e vengano garantite migliori condizioni operative e di sicurezza ai dipendenti.



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