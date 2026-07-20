LA STORIA / «TORNO A TERAMO E TROVO L'ANAGRAFE FERMA AGLI ANNI '60»





Sono tornato ieri a Teramo e mi sono accorto che a fine mese scade la mia carta d‘identità e cosí mi sono recato all‘ufficio anagrafe di Teramo.

Da italiano che vive all‘estero entrare in quell‘ufficio è stato uno shock culturale…sembrava di essere catapultati negli anni 60. Appena entrato ho preso il numero di prenotazione e sono stato subito apostrofato da un addetto „che devi fare?“….senza neanche dire buongiorno mi parla dandomi del tu…ok non si può sempre pretendere l‘educazione ma non si puó neanche accettare il modo di fare militare da chi e pagato per offrire un servizio pubblico. Spiego al soggetto cosa devo fare e mi metto seduto ad aspettare il mio turno. Osservo le persone vicino a me, gente di varie nazionalitá: Cina, Nigeria, Sud America…costretti a riempire moduli scritti in burocratichese e rigorosamente in italiano. Una signora nigeriana vicino a me cerca di compilare un modulo di residenza, lo porta allo sportello e le viene detto „hai sbagliato a compilare vieni con qualcuno che parla la lingua“. Io sbigottito dalla risposta mi avvicino alla signora e in inglese le spiego cosa fare. Qualche minuto dopo arriva un ragazzo pakistano che deve fare la carta d‘identitá, parla solo inglese e l‘addetto lo riceve dandogli di nuovo del tu senza dire buongiorno, il ragazzo chiede „do you speak english?“ e l‘addetto risponde „Eh sci mo l‘inglese…no qui italiano“, allora mi avvicino io e traduco per il ragazzo che tra l‘altro é uno studente all‘UniTe in biotecnologia.

Una situazione da medioevo casereccio. Fortunatamente le due ragazze addette al servizio „carte d‘identità „ si sono dimostrate gentili e molto disponibili un vero faro nel buio in quell‘ufficio.

Ora io mi chiedo com‘é possibile che nel 2026 in Europa (si lo so per molti é difficile da capire ma Teramo è in Europa) ci siano enti pubblici che hanno moduli solo in italiano e non tradotti in inglese? com‘é possibile che con la crescente presenza di gente dall‘estero non ci sia personale che parli inglese ma solo italiano o dialetto teramano? come pretendete che ci sia integrazione se nessuno è preparato ad aprirsi verso nuove lingue o culture? Veramente una giornata amara…cosa fareste se le vostre figlie o i vostri figli fossero trattati cosí all‘estero?



Mattia Bella De Iovita