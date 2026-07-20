IN FIAMME LA LAVANDERIA DELL'HOTEL, PAURA TRA TURISTI E PERSONALE

Momenti di paura all'Hotel Doge di Alba Adriatica, dove un incendio è divampato all'interno della struttura ricettiva, richiedendo l'intervento di numerosi mezzi di soccorso. L'allarme è scattato poco dopo le 17.30. Secondo le prime informazioni, il rogo avrebbe avuto origine nei locali adibiti a lavanderia, per poi interessare l'ultimo piano dell'albergo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato rapidamente per circoscrivere le fiamme ed evitare che l'incendio si propagasse al resto dell'edificio. Presenti anche il personale del 118, la polizia e gli agenti della polizia locale, che hanno gestito la viabilità e le operazioni di sicurezza. Per consentire i soccorsi, il tratto di via Toscana antistante l'hotel è stato temporaneamente chiuso al traffico. Secondo le prime informazioni, una turista avrebbe riportato lievi ustioni ed è stata presa in carico dal personale sanitario. Le cause dell'incendio sono in corso di verifica. I vigili del fuoco stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione l'origine del rogo e valutare eventuali danni alla struttura.