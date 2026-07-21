ENTRA ALL’ALBA NEL BURGER KING, SVUOTA LA CASSA, MANGIA E BEVE MA ALL’USCITA TROVA I CARABINIERI



È riuscito ad entrare nel Burger King all’alba, forzando un ingresso di sicurezza. Una volta all'interno avrebbe prelevato il denaro custodito nel registratore di cassa, circa 650 euro, oltre a vari prodotti alimentari, alcuni dei quali li avrebbe anche consumati sul posto, servendosi anche una bevanda fresca. Però, pur essendo ancora presto al mattino, qualcuno ha notato i movimenti dell’uomo che, all’uscita, è stato poi bloccato dai Carabinieri e arrestato. Si tratta di un 37enne, l'episodio è avvenuto ad Avezzano. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza hanno poi consentito di ricostruire le fasi del furto. L'uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell'udienza di convalida. L'intero bottino è stato recuperato e restituito al titolare dell’attività.



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