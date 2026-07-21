LASCIA IL BARBECUE INCUSTODITO E BRUCIA 20 ETTARI DI PARCO



Lascia il barbecue incustodito e brucia mezzo bosco, devastando una ventina di ettari tra boscaglia e sterpaglie e creando momenti di forte preoccuipazione per la vicinanza delle fiamme ad abitazioni e strutture turistiche. Un uomo di 51 anni residente a Rocca di Mezzo è stato denunciato con l'accusa di incendio colposo in relazione al vasto rogo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio del Parco regionale Sirente Velino, Secondo gli accertamenti, il rogo sarebbe partito da un barbecue lasciato acceso nel giardino dell'abitazione dell'uomo mentre quest'ultimo si era temporaneamente allontanato. Le raffiche di vento avrebbero alimentato le braci, favorendo la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Per chiarire con esattezza dinamica e punto d'innesco sono stati eseguiti anche approfondimenti tecnici da parte dei militari specializzati nella tutela ambientale. Oltre agli aspetti penali, la vicenda potrebbe avere risvolti anche sul piano civile per gli eventuali danni arrecati all'ecosistema dell'area protetta.



Foto elaborazione AI