COLTELLATE A CENA / MIGLIORA IL RAGAZZO FERITO, CHE OGGI COMPIE 22 ANNI. INDAGATI SIA LUI SIA LA ZIA



Compleanno in ospedale per Elia F, il giovane di Atri accoltellato dalla zia nel corso di una lite familiare a Castel Castagna. Oggi, infatti, compie 22 anni e le sue condizioni sono in progressivo miglioramento, nelle ultime ore è stato estubato, ma non è ancora nelle condizioni di essere interrogato. Proseguono quindi le indagini sull'accoltellamento avvenuto venerdì sera a Castel Castagna. Gli sviluppi dell'inchiesta hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati sia della donna di 55 anni sia del nipote venticinquenne coinvolti nella violenta lite familiare. Alla donna viene contestata l'ipotesi di lesioni gravissime per il colpo inferto al torace del giovane, mentre quest'ultimo risponde di lesioni nei confronti della zia. Gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire cosa abbia originato la violenta discussione. Secondo quanto ricostruito finora, tutto sarebbe avvenuto al termine di una cena nell'abitazione del nonno ottantasettenne. Per cause ancora al vaglio, il giovane avrebbe colpito la zia alla testa con un piatto. La donna avrebbe quindi reagito impugnando un coltello da cucina e sferrando un fendente al nipote. Gli accertamenti proseguono per definire con precisione la dinamica dei fatti e le rispettive responsabilità.





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