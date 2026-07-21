I PINI DI PINETO ATTACCATI DA UN PARASSITA «SERVONO TRATTAMENTI IMMEDIATI»



La situazione nel Quartiere dei Fiori e nelle pinete costiere di Pineto ha superato il livello di guardia. Le immagini del territorio parlano da sole: le caratteristiche chiome a ombrello dei nostri pini domestici (Pinus pinea) mostrano un preoccupante ingiallimento diffuso, rami disseccati e una pesante coltre scura di fumaggine. La colpevole è la cocciniglia tartarugata (Toumeyella parvicornis), un parassita killer che sta decimando i simboli verdi della nostra città. Mentre i cittadini, i comitati e gli amministratori di condominio lanciano continui allarmi tramite PEC, le istituzioni rimangono bloccate nella burocrazia. Eppure, salvare questo patrimonio storico non è solo un dovere morale, ma una scelta logica ed economica.

La scheda del parassita: Chi è il nemico dei nostri pini?

Per capire la gravità dell'emergenza, è necessario comprendere la biologia di questo insetto, originario del Nord America e ormai stabilmente inserito tra le minacce fitosanitarie più pericolose d'Italia. L'allarme è certificato dal prezioso supporto tecnico di Luigi Giannangelo, agronomo e membro della Commissione Regionale del verde urbano (Ordine Agronomi e forestali d’Abruzzo). I dati scientifici dipingono una vera e propria bomba a orologeria biologica: la Toumeyella parvicornis compie fino a tre-quattro generazioni l’anno. Ogni femmina può deporre centinaia di uova, con picchi superiori alle mille. La diffusione avviene per contatto tra chiome vicine, per trasporto passivo tramite il vento o in modo involontario lungo le arterie stradali, motivo per cui la legge vieta lo spostamento di legname infetto. Le femmine si presentano con una forma emisferica bruno-rossastra che ricorda il guscio di una piccola tartaruga. Si attaccano ai germogli e "vampirizzano" la linfa, espellendo al contempo la melata (sostanza zuccherina appiccicosa). Questa attira la fumaggine, un fungo nero che riveste gli aghi come fuliggine: il pino, privato della luce solare, non riesce più a compiere la fotosintesi e soffoca nel giro di pochi anni.

L'unica soluzione efficace: L'Endoterapia

Come evidenziato dal supporto tecnico dell'agronomo Giannangelo, i classici trattamenti aerei o le irrorazioni fogliari sulle chiome ad alto fusto sono totalmente inutili e tossici in ambiente urbano. L'unica strada percorribile è l'endoterapia: si praticano piccoli fori mirati alla base del tronco e viene iniettato un formulato specifico (a base di abamectina). Il sistema vascolare dell'albero trasporta il principio attivo fino agli aghi più alti, colpendo il parassita dall'interno nell'esatto momento in cui si nutre. Il fattore tempo è vitale: l'endoterapia funziona solo se i canali linfatici dell'albero sono ancora attivi. Se il Comune aspetta troppo e lascia che i pini superino il punto di non ritorno, la pianta non sarà più in grado di veicolare la cura, decretando la propria morte.

Il paradosso economico dell'immobilità

La giustificazione legata alla "mancanza di fondi a bilancio" non regge davanti a un'analisi costi-benefici. Il costo di un singolo trattamento endoterapico precoce è infatti irrisorio, quantificabile in poche decine di euro ad albero. Si tratta di una cifra ridicola se paragonata all'immenso valore patrimoniale, ambientale e storico di piante che hanno almeno 40 anni di vita e di presenza sul territorio. Non intervenire oggi per risparmiare pochi spiccioli significa condannare i contribuenti a pagare cifre astronomiche domani per rimuovere e smaltire alberi secchi e pericolosi per la pubblica incolumità.

Amministratori e residenti ostaggio del focolaio pubblico

Gli amministratori di condominio e i residenti del Quartiere dei Fiori si trovano in una situazione paradossale. Molti sarebbero pronti a finanziare i trattamenti di tasca propria per difendere i pini dei propri giardini, ma sono frenati dall'assenza di linee guida o ordinanze chiare del Comune che indichino le ditte e i protocolli ammessi. Inoltre, curare i pini in un giardino privato è del tutto inutile se i pini della strada pubblica di fianco vengono lasciati marcire: nel giro di poche settimane, il vento e la vicinanza delle chiome riporteranno i parassiti sulle piante private.

"Siamo pronti a pagare, ma non a buttare i soldi dalla finestra. Se il Comune non pulisce le sue aree, curare le nostre è come svuotare il mare con un cucchiaio. Serve una strategia comune, ora."

Le PEC inviate dai cittadini non sono semplici lamentele: sono formali diffide e richieste di tutela. I pini ultraquarantennali definiscono l'identità stessa e il nome di Pineto. Sottovalutare l'emergenza significa rendersi complici della distruzione del nostro patrimonio più grande. Chiediamo al Comune di rispondere alle PEC, sbloccare i fondi e avviare immediatamente un piano d'urto coordinato tra pubblico e privato.

Mauro Di Concetto