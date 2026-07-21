FOTO/ “ARTIGIANO PRIGIONIERO DELLA SAGRA DEL TIMBALLO, LIBERATO DAI CARABINIERI”

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Un artigiano locale e alcuni tecnici sono stati liberati dall'intervento dei Carabinieri a Floriano di Campli, dopo essere rimasti bloccati all'interno di un'area pubblica adiacente a Piazza Anfiteatro. I militari della Stazione locale e il Nucleo Operativo della Compagnia di Alba Adriatica sono intervenuti d'urgenza a seguito di una segnalazione al 112. ​Il cittadino coinvolto ha espresso il suo più profondo ringraziamento all'Arma dei Carabinieri per la prontezza, la professionalità e la determinazione dimostrate nel risolvere una situazione fortemente critica.

​La dinamica dei fatti

​Secondo quanto ricostruito, l'artigiano e i tecnici stavano effettuando regolari e legittime operazioni di riconfinamento. L'area in questione è uno spazio pubblico di proprietà del Comune di Campli, temporaneamente concesso in comodato d'uso alla Pro Loco per l'organizzazione di alcuni eventi periodici. ​Durante i lavori, sembra che alcuni esponenti della Pro Loco abbiano sbarrato i passaggi della zona pubblica, di fatto trattenendo i lavoratori e tutti i loro mezzi all'interno attraverso la chiusura degli accessi con pali e lucchetti.

Non è la prima volta, sembra che i rappresentanti della Pro Loco di Floriano altre volte abbiano usato Piazza Anfiteatro come se fosse di loro esclusiva proprietà, e non area comunale. A questo si aggiunge il fatto, ampiamente rilevato, che l'ingresso all'area pubblica di Piazza Anfiteatro è perennemente impedito attraverso blocchi e tornelli a eventuali mezzi di soccorso in caso di interventi sanitari, come purtroppo già successo in passato. Al momento, i cittadini non possono usufruire nemmeno delle fontanelle pubbliche, mentre ai bambini è impedito di giocare liberamente, venendo continuamente richiamati.

​In base alla normativa vigente, il comodato d'uso temporaneo garantisce all'associazione una semplice concessione di utilizzo per lo svolgimento delle attività programmate, ma non attribuisce in alcun modo il diritto di proprietà né la facoltà di chiudere o recintare gli accessi a proprio piacimento, impedendone il transito.

​L'utilizzo arbitrario di un'area pubblica come se fosse un bene privato presenta evidenti rilevanze l su cui i militari faranno piena luce. Grazie al tempestivo arrivo dei Carabinieri di Alba Adriatica, la situazione è stata sbloccata, restituendo la libertà di movimento ai lavoratori e garantendo il ripristino della legalità.

LETTERA FIRMATA