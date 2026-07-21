METTI UNA SERA A CENA LA SPERANZA: IL SOROPTIMIST TERAMO RACCOGLIE FONDI PER "IL GIARDINO SEGRETO", L'EVENTO VENERDI 24 LUGLIO DA DESTINO A ROSETO

Una serata di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza e gli orfani di femminicidio. È l'iniziativa promossa dal Soroptimist International Club di Teramo, presieduto da Arianna Fasulo, che venerdì 24 luglio, alle ore 21, organizza un evento benefico al nuovo locale Destino di Roseto degli Abruzzi.

Parte del ricavato della serata sarà destinata all'associazione Il Giardino Segreto, impegnata attraverso il Progetto Airone nell'assistenza alle donne che hanno subito violenza e ai bambini rimasti orfani a causa del femminicidio, accompagnandoli in un percorso di sostegno e rinascita.

L'iniziativa vedrà la partecipazione della consigliera regionale Marilena Rossi, della presidente dell'associazione Patrizia Schiarizza e di Amelide Francia, co-responsabile legale delle attività dedicate agli orfani di femminicidio in Abruzzo, che illustreranno il lavoro svolto dal progetto e i risultati raggiunti.

A sostenere l'evento anche i fratelli Di Sante, che hanno messo a disposizione il locale Destino, condividendo gli obiettivi dell'iniziativa. La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Elisabetta Di Carlo, mentre l'intrattenimento musicale sarà curato dalla Live After Eight Band, con un repertorio dedicato ai grandi successi degli anni Settanta e Ottanta.

Non mancherà un momento dedicato alla pasticceria d'autore: il maestro Alessandro Servida, insignito delle Tre Torte del Gambero Rosso, offrirà gratuitamente il dessert conclusivo della serata.

«Questa serata nasce dal desiderio di trasformare un momento di incontro e convivialità in un gesto concreto di solidarietà. Come Soroptimist crediamo che la difesa dei diritti delle donne debba tradursi in azioni capaci di sostenere chi ha vissuto il dramma della violenza e gli orfani di femminicidio», spiega la presidente Arianna Fasulo. «Abbiamo scelto di sostenere il Progetto Airone e l'associazione Il Giardino Segreto perché rappresentano una realtà che ogni giorno accompagna donne, bambini e famiglie in un autentico percorso di rinascita».

Il contributo per partecipare alla serata è di 50 euro. I biglietti sono disponibili in prevendita presso Martini Boutique Pellicceria (0861/240676) e Orsini Group (0861/228022).

Lo slogan dell'iniziativa racchiude il senso dell'appuntamento: "Regalati una serata speciale e trasforma la tua presenza in un dono". Una serata in cui musica, convivialità e solidarietà si uniranno per offrire un aiuto concreto a chi sta cercando di ricostruire il proprio futuro.