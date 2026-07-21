PARCHEGGI NEL CENTRO STORICO: IL COMITATO RESIDENTI CHIEDE STALLI GRATUITI E SERVIZIO MINIBUS

In occasione del dibattito in Consiglio Comunale sul problema dei parcheggi in città, il "Comitato Residenti in Centro Storico" ha espresso la propria soddisfazione per l'avvio di soluzioni concrete atte ad affrontare una tematica così importante. Tuttavia, il Comitato evidenzia che le varie proposte sul tavolo, pur valide per la collettività, non risolvono l'esigenza cruciale di chi vive nel cuore della città.

Come deliberato dall'assemblea dei residenti, emerge la necessità imprescindibile di disporre di uno stallo gratuito vicino a casa. Questa richiesta nasce dal bisogno quotidiano di utilizzare l'auto più volte al giorno e dall'esigenza logistica di effettuare operazioni di carico e scarico, specialmente in presenza di bambini, anziani e nel trasporto della spesa.

Se da un lato i parcheggi fuori dalle mura potranno servire per la seconda auto, dall'altro il Comitato ha deliberato l'istituzione di un servizio minibus navetta. Questo collegamento, ritenuto indispensabile per connettere le aree esterne con il centro, favorirebbe la frequentazione del borgo storico. L'obiettivo è contrastare l'attuale fenomeno di desertificazione, che arreca grave danno alla vivibilità della città, all'economia locale, ai commercianti e alla socializzazione.

Il Comitato auspica quindi che l'Amministrazione Comunale inserisca nei provvedimenti da adottare una rapida soluzione per soddisfare le esigenze dei residenti e dei dimoranti.

Il Presidente dell'Ass. "S. Maria a Bitetto"

Maria Dea Di Giuseppe