FANO ADRIANO SENZA MEDICO DI BASE, BERARDINO NISII DENUNCIA: «SERVONO INTERVENTI IMMEDIATI»

La carenza di assistenza sanitaria nel comune di Fano Adriano viene denunciata da Berardino Nisii, residente del paese, che lancia un appello alle istituzioni affinché venga ripristinato un servizio di medicina di base adeguato alle esigenze della popolazione.

Nisii evidenzia come il medico di famiglia assegnato agli assistiti non effettui più visite, non garantisca una presenza sul territorio e non metta a disposizione alcun contatto diretto con i pazienti. Le comunicazioni, secondo quanto riferisce, avverrebbero esclusivamente tramite i social network e sarebbero limitate essenzialmente alla gestione delle ricette. Una situazione che, a suo giudizio, è diventata insostenibile, soprattutto in un comune montano come Fano Adriano, dove molti residenti sono anziani o hanno difficoltà negli spostamenti. L'assenza di un medico di riferimento sul territorio, sottolinea, rappresenta un grave disagio e rischia di compromettere il diritto all'assistenza sanitaria. Per questo il cittadino chiede alla Direzione generale della Asl di Teramo un intervento urgente che preveda il ripristino dell'assistenza primaria, la presenza periodica di un medico nel paese, modalità di comunicazione dirette con gli assistiti e soluzioni temporanee fino alla nomina di un nuovo professionista. Nisii osserva infine che la carenza di medici di medicina generale è un problema diffuso a livello nazionale, ma ritiene che nell'alta Valle del Vomano abbia ormai assunto i contorni di una vera emergenza. Pur riconoscendo il lavoro svolto dai medici già presenti sul territorio, conclude che sia necessario un intervento strutturale e immediato per garantire ai cittadini un servizio sanitario dignitoso ed efficace.