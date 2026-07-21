CARPE DIEM CRESCE ANCORA: NASCE "SFOORNA", IL NUOVO FORMAT DALLA COLAZIONE ALLA CENA

Il gruppo abruzzese Carpe Diem amplia la propria rete e inaugura a Francavilla al Mare Sfoorna Carpe Diem, un nuovo format che unisce panificazione, pasticceria e pizza in un unico spazio aperto dalla mattina alla sera. Si tratta della nona sede del gruppo fondato da Emilio Brighigna e Angelica De Berardinis, che punta a consolidare la propria presenza sul territorio regionale con un modello di ristorazione contemporanea.

Il nuovo locale, sviluppato su oltre 700 metri quadrati, riunisce le due anime dell'azienda: da un lato la pizza contemporanea che ha reso Carpe Diem una realtà di riferimento nel settore, dall'altro il progetto Sfoorna, dedicato alla produzione artigianale di pane a lievito madre vivo, viennoiserie e pasticceria.

L'offerta è pensata per accompagnare i clienti durante tutta la giornata: dalla colazione con prodotti da forno e caffetteria al light lunch, passando per la pizza in teglia e quella napoletana fino alla cena. Il locale dispone inoltre di un'area giochi interattiva dedicata ai bambini, con l'obiettivo di offrire uno spazio accogliente per famiglie e visitatori.

«Con Sfoorna Carpe Diem abbiamo voluto creare un luogo che raccontasse tutto il nostro percorso – spiega Emilio Brighigna –. La pizza resta il nostro cuore, ma negli ultimi anni è cresciuta la voglia di esplorare il mondo dei lievitati a 360 gradi. Francavilla rappresenta la sintesi di questo cammino, attraverso prodotti artigianali, lavorazioni lente e una filiera che mette al centro qualità e territorio».

Per Angelica De Berardinis il nuovo progetto è «il risultato di anni di lavoro e della crescita di una squadra sempre più strutturata». L'obiettivo è quello di proporre «uno spazio contemporaneo e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di pubblici diversi, dalla colazione alla cena».

Il gruppo sottolinea inoltre la volontà di continuare a investire in Abruzzo, valorizzando produttori locali e materie prime del territorio. Tra gli ingredienti utilizzati figurano, ad esempio, la Ventricina dell'Alto Vastese Presidio Slow Food, i fichi reali di Atessa e farine ottenute da grani locali.

Nata nel 2012, Carpe Diem conta oggi nove punti vendita distribuiti nelle quattro province abruzzesi, oltre cento collaboratori e un fatturato che nel 2025 ha superato i cinque milioni di euro. Nel corso degli anni il gruppo ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui l'ingresso nella 50 Top World Artisan Pizza Chains, i Due Spicchi del Gambero Rosso e la presenza nella guida Pizza & Cocktail di Identità Golose.