PARCHEGGI A PREZZO CALMIERATO A SAN FRANCESCO: ACCORDO TRA COMUNE E COSTRUTTORI TERAMANI

Un parcheggio in pieno centro storico a poco più di 15 euro al mese. È questo il risultato dell'accordo raggiunto tra il Comune di Teramo e Costruttori Teramani Srl, gestore del parcheggio multipiano San Francesco, i cui dettagli sono stati definiti nei giorni scorsi durante una commissione consiliare.

La convenzione, che sarà sottoscritta a breve, consentirà a residenti, dimoranti e lavoratori del centro storico di sottoscrivere un abbonamento annuale per un posto auto al costo di 183 euro IVA compresa, pari a circa 15 euro mensili, con la possibilità di rateizzare il pagamento senza costi aggiuntivi.

Il prezzo agevolato sarà possibile grazie a un contributo congiunto del Comune di Teramo e del gestore del parcheggio, che copriranno in parti uguali la quota restante dell'abbonamento. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di offrire una risposta concreta alle difficoltà legate alla sosta nel centro cittadino, da tempo uno dei principali problemi per residenti e lavoratori.

L'intesa è stata raggiunta al termine di un confronto che ha coinvolto anche l'assessore ai Lavori pubblici Marco Di Marcantonio e punta a incentivare l'utilizzo del multipiano di San Francesco, garantendo agli utenti un posto auto riservato in una struttura videosorvegliata e presidiata.

Nei prossimi giorni saranno resi noti tutti i dettagli operativi dell'iniziativa, comprese le modalità di adesione e i periodi di validità dell'offerta. Le informazioni saranno pubblicate attraverso i canali ufficiali del Comune e di Costruttori Teramani, consentendo agli interessati di aderire all'agevolazione non appena sarà attiva.