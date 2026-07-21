GIULIANOVA SI CONFERMA COMUNE CICLABILE, DI CARLO: «FAREMO SEMPRE DI PIÙ»







In occasione della 9ª edizione di "Comuni Ciclabili", il progetto promosso da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – volto a valutare e attestare l’impegno dei territori italiani nella promozione della mobilità ciclistica, il Comune di Giulianova si conferma tra le realtà virtuose a livello nazionale.

Sono ben 171 i Comuni italiani insigniti delle ambite bandiere gialle con i “BikeSmile”, simbolo tangibile del miglioramento della qualità della vita urbana e della crescente fruibilità sostenibile dei territori.

Questa mattina, in Municipio, Alessandro Tursi, Presidente FIAB e Vicepresidente della European Cyclist Federation (ECF), ha ufficialmente consegnato al Sindaco, Jwan Costantini, e all’Assessore al Commercio e ai Trasporti, Marco Di Carlo, la bandiera dei Comuni Ciclabili.

Giulianova ottiene così, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento delle bike, a testimonianza dell’attenzione costante riservata alla qualità della rete ciclabile, alla sua estensione e connessione strategica sul territorio. Particolare rilievo assumono inoltre i nuovi interventi programmati, il consolidamento della ciclabile portuale e l’introduzione della “Zona 30” cittadina, strumenti concreti di promozione della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile.

"Questo riconoscimento rappresenta per la nostra città motivo di grande orgoglio e, al tempo stesso, uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso intrapreso. La conferma premia un lavoro costante, orientato non solo al potenziamento delle infrastrutture, ma anche alla costruzione di una visione complessiva di mobilità sostenibile, attenta alla qualità della vita, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente. Continueremo a investire in questa direzione, convinti che una città sempre più ciclabile sia una città più moderna, inclusiva e vivibile per tutti", commenta soddisfatto l'Assessore Di Carlo.