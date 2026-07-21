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NIDI, IL COMUNE ACCOGLIE ALTRI 12 BAMBINI NEL POMERIGGIO DELL'ACCADEMIA DI POLLICINO

ASILO1

Confermando gli impegni assunti con le famiglie ed effettuate tutte le necessarie verifiche tecniche e finanziarie, l'Amministrazione ha esteso il servizio pomeridiano dell'Accademia di Pollicino, in via straordinaria per l'anno educativo 2026-2027, ad ulteriori 12 bambini della fascia d'età 18-36. Questo, nelle more di ridefinire i criteri di accesso a tale servizio.

"Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie avevamo raccolto alcune sollecitazioni da parte dei genitori, in particolare di quelli i cui bimbi frequentano il nido "Accademia di Pollicino - sottolinea l'Assessore - e nel confronto con loro avevamo assunto l'impegno di verificare la possibilità di recuperare dei posti, senza mettere a rischio la qualità del servizio educativo che ha sempre caratterizzato i servizi per l'infanzia. Ad oggi siamo in grado di accogliere ulteriori 12 bambini. Contemporaneamente, come promesso, convocheremo un tavolo aperto alle famiglie, per rivedere i criteri di accesso al servizio pomeridiano, migliorandolo e rendendolo più rispondente alle esigenze delle famiglie, contemperandole con la necessaria tutela dell'equità sociale".

(nota del Comune)