SI È SPENTO A SOLI 49 ANNI IL TERAMANO VALERIO DI CESARE

Si è spento a soli 49 anni il teramano Valerio Di Cesare. Tra le grandi passioni che hanno accompagnato la sua vita c'era il Taiji Quan, disciplina che praticava con dedizione e costanza. Anche attraverso i suoi profili social emergeva il forte legame con quest'arte marziale cinese, della quale seguiva allenamenti, incontri e manifestazioni organizzate in Abruzzo. Nel corso del suo percorso sportivo aveva preso parte anche al Sanda Fight Cup, distinguendosi con la conquista del primo posto nella specialità Taiji Jian, disciplina che prevede l'esecuzione delle tradizionali forme del Taiji utilizzando la spada. Lascia la moglie Mariangela, i figli Flavio e Dario, la sorella Giorgia con Stefano, e i genitori Anna e Luigii. La salma sarà esposta da domani, 22 luglio, presso la Casa Funeraria L'Oltre, dove sarà possibile rendere omaggio dalle 8 alle 20. Alle 18.30 è previsto un momento di riflessione e di ricordo dedicato a Valerio Di Cesare, al quale potranno partecipare amici, conoscenti e quanti hanno condiviso con lui un tratto di vita.