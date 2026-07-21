BARCA A VELA SCUFFIA AL LARGO, VELISTA SALVATO DALL'ELICOTTERO

Intervento di soccorso in mare questa mattina al largo di Pineto, dove un velista è finito in difficoltà dopo il ribaltamento della propria imbarcazione, a circa mezzo chilometro dalla costa. Nonostante la scuffiata, l'uomo è riuscito a lanciare l'allarme attraverso il Numero unico di emergenza 112, consentendo l'immediata attivazione della macchina dei soccorsi. Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Pescara, che ha inviato sul posto una motovedetta della Guardia Costiera di Giulianova e ha richiesto il supporto dell'elicottero dei Vigili del Fuoco decollato da Pescara. Raggiunta la zona dell'incidente, due sommozzatori si sono calati dal velivolo per raggiungere il diportista, verificarne le condizioni e predisporre le operazioni di recupero. Il velista è stato quindi agganciato a un'apposita imbracatura e issato a bordo dell'elicottero mediante verricello, insieme a uno dei soccorritori. L'intervento si è concluso con il recupero in sicurezza dell'uomo, grazie al coordinamento tra i diversi mezzi impiegati e alla rapidità dell'azione di soccorso.