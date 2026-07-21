PARCHEGGI PER I RESIDENTI, MISTICHELLI: «UN PRIMO PASSO AVANTI»





Con l’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Teramo e i Costruttori Teramani, 600 posti auto del parcheggio San Francesco saranno riservati, a condizioni fortemente agevolate, a residenti, dimoranti, lavoratori autonomi e dipendenti, titolari di attività commerciali o studi professionali del centro storico e delle zone immediatamente adiacenti (Borgata Vezzola, Orto Agrario, Largo Madonna delle Grazie, Borgata San Giuseppe). Lo dico da tempo e lo confermo oggi: il centro storico non si rivitalizza a parole, ma con misure concrete che rendano la vita più semplice a chi ci abita, ci lavora e tiene aperta un’attività. Non potevamo chiedere a questi cittadini di sopportare anni di cantieri — tra PNRR e ricostruzione post-sisma — senza offrire loro nessuna alternativa alla sosta. È una tematica in cui ho creduto e che ho supportato fermamente: da un primo ordine del giorno presentato insieme alla consigliera Papa, fino alla proposta più recente di una “white list” per consentire la sosta gratuita o con un costo simbolico sulle strisce blu per i residenti, in attesa che le soluzioni strutturali diventassero operative. Oggi posso dire che quel lavoro comincia a dare frutti concreti. Voglio essere chiaro: questo è un primo, importante passo, non la soluzione definitiva al problema della sosta in centro storico. Restano infatti aperti almeno due fronti su cui continuerò a impegnarmi:

1. La revisione delle tariffe di Easy Help, oggi troppo onerose per una realtà come la nostra e difficilmente sostenibili per chi vive e lavora in centro;

2. L’estensione della sosta agevolata alle strisce blu, con l’obiettivo di consentire ai residenti del centro storico di parcheggiarvi gratuitamente o a costo simbolico

Ringrazio l’assessore Marco Di Marcantonio per il lavoro svolto in questi mesi, con non poche difficoltà, e i Costruttori Teramani per la disponibilità dimostrata nel costruire una soluzione utile alla città.

So che tutto è migliorabile: l’importante è aver iniziato a dare risposte concrete, e continuerò a lavorare perché questo primo passo diventi presto un percorso completo.

Simone Mistichelli

Consigliere Comunale di Teramo

Italia Viva