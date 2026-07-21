TENTATO FURTO NELLA NOTTE A VILLA MOSCA: TRE INCAPPUCCIATI SUL TETTO DI UNA VILLETTA

Tentato furto nella notte nel quartiere di Villa Mosca, a Teramo. Tre persone con il volto coperto sarebbero state viste aggirarsi sul tetto di una villetta a schiera nella zona della chiesa, probabilmente nel tentativo di introdursi all'interno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il proprietario si trovava regolarmente in casa ma non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo. A notare i movimenti sospetti sono stati alcuni vicini, che hanno visto tre persone incappucciate camminare sul tetto dell'abitazione e hanno immediatamente allertato il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, arrivati intorno all'1.20 per effettuare un sopralluogo e avviare le ricerche dei presunti responsabili, che nel frattempo si erano già allontanati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio ed eventuali verifiche sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.