PRESENTATO A CIVITELLA DEL TRONTO IL PROGETTO "I MONTI GEMELLI E IL CAMMINO DEI DUE REGNI"



È stato presentato questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo de Thermes a Civitella del Tronto, il progetto "I Monti Gemelli e il Cammino dei Due Regni", iniziativa nata per valorizzare uno dei patrimoni naturalistici più suggestivi del territorio attraverso interventi di recupero, messa in sicurezza e promozione turistica. All'incontro hanno preso parte il sindaco di Civitella del Tronto Cristina Di Pietro, il sindaco di Campli Federico Agostinelli, il commissario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Patrizio Schiazza, la direttrice del Parco Elsa Olivieri, il presidente del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli Enzo Lori, il presidente del Gruppo Regionale CAI Abruzzo Francesco Sulpizio, oltre ai rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto. A moderare l'incontro è stato Davide Francioni, presidente della sezione CAI Val Vibrata Monti Gemelli. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al finanziamento di 125.875 euro concesso dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga al Comune di Civitella del Tronto, capofila del progetto condiviso con il Comune di Campli, nell'ambito dell'avviso dedicato alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale, storico e culturale del territorio. Il valore complessivo dell'intervento ha raggiunto 132.500 euro. Nel corso della presentazione sono stati illustrati i lavori già completati. Tra questi figurano il recupero dei parapetti danneggiati lungo il percorso naturalistico delle Gole del Salinello, gli interventi di ripristino idraulico-ambientale della strada che dal piazzale Fagnani conduce all'imbocco del sentiero delle Grotte di San Michele Arcangelo, oltre alla realizzazione, nel territorio di Campli, di una nuova passerella pedonale in legno sul Fosso Grande, nella cosiddetta Valle degli Scoiattoli, opera che rafforza il collegamento tra i due versanti del comprensorio. L'intervento ha interessato anche il completo rinnovo della segnaletica escursionistica con cartelli e frecce direzionali in legno, migliorando l'orientamento e la sicurezza dei visitatori. Particolare attenzione è stata dedicata alla presentazione della nuova carta escursionistica dei Monti Gemelli, realizzata dalla casa editrice altoatesina 4Land. Stampata su supporto impermeabile e antistrappo, la cartina raccoglie tutti gli itinerari del Cammino dei Due Regni, con informazioni sui tempi di percorrenza, i punti di interesse naturalistico e storico, le strutture ricettive e i servizi presenti lungo il percorso, proponendosi come uno strumento indispensabile per escursionisti e appassionati di trekking. Nel corso dell'incontro è stato inoltre sottolineato il ruolo determinante svolto dalla sezione CAI Val Vibrata, che negli ultimi anni ha provveduto alla manutenzione, pulizia e segnatura di circa cento sentieri, lavoro fondamentale per la realizzazione della nuova cartografia e per la valorizzazione dell'intero comprensorio. Un ringraziamento è stato rivolto anche al progettista e direttore dei lavori, geom. Stefano Mariani, e alla ditta D'Orsini Srl di Tottea di Crognaleto, che ha eseguito gli interventi rispettando tempi e obiettivi previsti. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione dei Monti Gemelli come destinazione di turismo lento ed escursionistico, rafforzando la collaborazione tra i Comuni di Civitella del Tronto e Campli, il Parco Nazionale e il Club Alpino Italiano per la valorizzazione di un territorio ricco di storia, natura e tradizioni.