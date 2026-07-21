COLTELLATE A CENA / È MORTO L’ANZIANO CHE AVEVA CERCATO DI SEPARARE ZIA E NIPOTE

È morto il nonno del ragazzo accoltellato dalla zia a Castagna Bassa, frazione di Castel Castagna, nel corso di una drammatica lite familiare. Aveva 87 anni e aveva cercato di interrompere la colluttazione scoppiata all'interno della propria abitazione, ma era caduto, riportando la frattura del femore e altri traumi che hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Mazzini di Teramo. La magistratura ha disposto l'autopsia sulla salma per accertare le cause del decesso e verificare se vi sia un collegamento tra diretto la morte e le lesioni della lite familiare.