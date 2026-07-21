GRANDINATA NEL TERAMANO: DANNI ALLE COLTIVAZIONI. ALLE ABITAZIONI E ALLE AUTO, PARABREZZA IN FRANTUMI

Il violento peggioramento del tempo che nelle ultime ore ha interessato anche l'Abruzzo non ha risparmiato la provincia di Teramo, dove la grandine si è abbattuta con particolare intensità sia lungo la fascia costiera che nelle aree interne, provocando danni ingenti a coltivazioni e veicoli. In numerose località chicchi di ghiaccio di notevoli dimensioni hanno ricoperto strade e campi nel giro di pochi minuti. Le conseguenze più pesanti si registrano nel settore agricolo, dove vigneti, oliveti, ortaggi e altre colture stagionali hanno subito pesanti ripercussioni proprio nel pieno della stagione produttiva. Non sono mancati i danni anche ai veicoli. Diversi automobilisti hanno segnalato parabrezza infranti, lunotti scheggiati e carrozzerie ammaccate a causa della violenza della grandinata. In alcuni casi gli automobili sono stati costretti a fermarsi lungo la strada in attesa che il fenomeno si attenuasse. Il maltempo ha interessato gran parte del territorio provinciale, dalla costa all'entroterra, accompagnato da forti raffiche di vento, piogge intense e un brusco calo delle temperature. Le precipitazioni hanno provocato anche allagamenti localizzati e rallentamenti alla circolazione in diversi tratti della viabilità provinciale.

Foto scattate a Sant'Onofrio di Campli