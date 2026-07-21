VIDEO / GRANDINATA DEVASTANTE TRA SAN NICOLÒ E BELLANTE: AUTO DISTRUTTE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEVASTATI E DANNI OVUNQUE, CHIESTO STATO DI CALAMITÀ PER GLI OPERAI

La violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio tra San Nicolò a Tordino e Bellante ha provocato ingenti danni a veicoli, aziende, impianti fotovoltaici e coltivazioni agricole. Chicchi di ghiaccio di dimensioni eccezionali hanno colpito il territorio con estrema intensità, lasciando dietro di sé uno scenario di devastazione. Tra i danni più consistenti si segnalano quelli agli impianti fotovoltaici, con numerosi pannelli danneggiati sotto la forza della grandine. Gravi conseguenze anche per le aziende agricole, dove i raccolti sono stati pesantemente compromessi. Pesantissimo il bilancio anche per gli automobilisti. Numerose vetture hanno riportato parabrezza sfondati, lunotti infranti, finestrini in frantumi e carrozzerie ammaccate. Particolarmente critica la situazione a Villa Zaccheo, dove i lavoratori del secondo turno delle aziende della zona industriale, al termine della giornata di lavoro, hanno trovato le proprie auto completamente devastate. Sulla vicenda è intervenuta la Fim Cisl di Teramo, che chiede un intervento immediato delle istituzioni. «Le lavoratrici e i lavoratori del secondo turno hanno trovato un'amara sorpresa: macchine distrutte dalla grandinata. Parabrezza sfondati, vetri in frantumi e lamiere devastate. Per molti si tratta di auto acquistate con sacrifici e ancora da pagare a rate», denuncia il sindacato. La Fim Cisl torna inoltre a sollevare il problema della carenza di parcheggi adeguati nell'area industriale della Valle del Tubo. «Da anni denunciamo l'assenza di parcheggi coperti e di infrastrutture in grado di proteggere i lavoratori. Oggi ne vediamo le conseguenze». Il sindacato evidenzia anche le difficoltà economiche che molti dipendenti saranno costretti ad affrontare. «Parliamo di lavoratori che percepiscono stipendi di circa 1.700 euro al mese. Dopo mesi di sacrifici e straordinari, ora rischiano di dover sostenere spese ingenti per riparare o sostituire le proprie automobili». Per questo la Fim Cisl chiede alla Regione Abruzzo di proclamare lo stato di calamità naturale e di attivare misure straordinarie per il risarcimento dei danni subiti dai lavoratori, coinvolgendo anche Provincia e imprese del territorio.