IL SINDACO D'ALBERTO: "DOCUMENTATE TUTTI I DANNI DELLA GRANDINATA", APPELLO AI CITTADINI: «LO STATO DOVRÀ FARSI CARICO DEL RISARCIMENTO»

Dopo la violenta grandinata che nel pomeriggio ha colpito in particolare le zone di San Nicolò a Tordino e Sant'Atto, il Comune di Teramo avvia una prima ricognizione dei danni e invita i cittadini a raccogliere tutta la documentazione utile relativa ai danni subiti. Le intense precipitazioni di ghiaccio hanno provocato numerose criticità sul territorio, con segnalazioni che riguardano abitazioni, veicoli, attività e coltivazioni. L'amministrazione comunale sta verificando anche le eventuali conseguenze sul patrimonio pubblico. Il sindaco Gianguido D'Alberto ha disposto una ricognizione delle proprietà comunali per valutare l'entità dei danni, invitando al tempo stesso i cittadini a fotografare e documentare con precisione quanto subito, così da poter disporre di elementi utili qualora venissero attivate procedure di richiesta di risarcimento o di riconoscimento dello stato di calamità. «Riteniamo – dichiara il sindaco – che lo Stato debba farsi carico di questa situazione. Monitoreremo tutti gli sviluppi del caso». Nelle prossime ore il Comune proseguirà il monitoraggio della situazione, raccogliendo le segnalazioni provenienti dalle aree maggiormente colpite per definire un quadro complessivo dei danni provocati dall'eccezionale evento meteorologico.