VIDEO / LA GRANDINATA HA DEVASTATO IL "SOTTOSOPRA VILLAGE": TETTO SQUARCIATO, NEGOZIO ALLAGATO E AUTO DANNEGGIATE, DOMANI MATTINA CHIUSO PER CONTA DEI DANNI

La violenta grandinata ha provocato ingenti danni anche al Sottosopra Village, tra le attività più colpite dal maltempo che nel pomeriggio ha investito il Teramano. Chicchi di ghiaccio di dimensioni eccezionali hanno trasformato in pochi minuti il piazzale e i locali del negozio in uno scenario di devastazione. La forza della grandine ha perforato la guaina impermeabilizzante del tetto, consentendo all'acqua di infiltrarsi all'interno della struttura. In breve tempo il punto vendita si è allagato, con acqua che ha raggiunto diversi reparti, rendendo necessario interrompere l'attività. Pesanti anche i danni all'esterno, dove numerose automobili parcheggiate sono state colpite dalla grandine, riportando ammaccature e parabrezza lesionati. Chi era presente racconta attimi di autentica paura. «Sembrava un bombardamento», è il commento che descrive meglio l'intensità della tempesta, con il rumore incessante dei chicchi di ghiaccio che si abbattevano sul tetto e sulle vetture. Per consentire la ricognizione dei danni e avviare gli interventi di ripristino, il Sottosopra Village resterà chiuso domani mattina. Il personale sarà impegnato nella conta dei danni, nella rimozione dell'acqua e nella verifica delle condizioni della struttura, con l'obiettivo di riaprire al pubblico nel più breve tempo possibile.